Парень с тату во все тело и без пупка показал внешность и прославился в сети

Австралийский блогер с тату во все тело и черными глазами показал свою внешность и прославился в сети. Соответствующий материал публикует Daily Star.

24-летний Итан Модбой Брамбл (Ethan Modboy Bramble) увлекся татуировками в подростковом возрасте. Согласно информации издания, он потратил на нательные рисунки «целое состояние» (точная сумма не указывается). При этом ему удалось сэкономить на многих работах благодаря многочисленным друзьям, работающим в тату-салонах: они набивали парню рисунки «почти даром».

По словам героя материала, больнее всего ему было набивать татуировки на ребрах. Тем не менее Брамбла не пугает дискомфорт во время процедур, поэтому с годами он начал вносить изменения в свой внешний вид необычными способами. Например, он сделал операцию по разделению языка, «залил» свои глазные яблоки черным пигментом, растянул мочки ушей для тоннелей и удалил пупок.

Фото опубликовано @ethanmodboybramble

«Труднее всего прошел процесс восстановления языка после разделения. Честно говоря, я не мог есть в течение примерно пяти дней после процедуры», — признался молодой человек.

Брамбл ведет блог в Instagram, где регулярно делится собственными фотографиями из жизни. Он обрел популярность благодаря необычной внешности: на данный момент на него подписано 218 тысяч человек.

«Я привлекаю внимание, куда бы я ни пошел. Иногда это раздражает, но со временем я научился с этим справляться», — заключил блогер.

В марте сообщалось о мужчине, который потратил десятки тысяч рублей на внешность вампира и показал результат. 25-летний Джейсон Луис да Силва (Jason Luiz da Silva) из Бразилии рассказал, что начал преображение еще в 18 лет. Герой материала вдохновлялся образами демонов и вампиров. Сперва он залил свои глазные яблоки черным пигментом, несмотря на риск потерять зрение, а затем нарастил клыки.