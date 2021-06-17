Блогерша раскрыла один из способов Самойловой «заработать миллионы»

Российская блогерша Виктория Портфолио раскрыла один из способов «заработать миллионы», которым пользуется модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Интервью появилось на YouTube-канале «Пушка».

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что стала спонсором розыгрыша материальных и денежных призов среди подписчиков в Instagram, который организовала Самойлова. По словам Портфолио, для участия в так называемом «круге» необходимо было заплатить манекенщице полтора миллиона рублей. Отмечается, что всего в розыгрыше участвовало 14 блогеров.

Героиня интервью объяснила, что, согласно условиям «круга», подписчики Самойловой должны были не только подписаться на спонсоров, но также поставить лайк на несколько их последних публикаций. Таким образом организаторы конкурса увеличивают охваты своих аккаунтов в соцсети.

«Оксана делала не один такой круг, а несколько, представляешь, какие это заработки?» — заключила Портфолио в беседе с журналисткой.

В мае появилась информация о том, что Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.

Оксана Самойлова — российская модель и супруга рэпера Джигана, которая прославилась благодаря социальным сетям. Известно, что на данный момент на ее Instagram-аккаунт подписаны 14 миллионов человек. Самойлова также является владельцем косметического бренда Sammy Beauty, который не раз подвергался критике со стороны потребителей. Так, например, в апреле покупательница Рая Рогозина пожаловалась на плохое качество продуктов, которые спровоцировали у нее проблемы с кожей.