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Путин обсудил с Байденом передвижение российских войск у границы с Украиной

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Фото: Reuters

На встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом упоминалось передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, тема Украины не обсуждалась на саммите углубленно, она была обозначена в арсенале проблем. Других подробностей обсуждения Песков не привел.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

В апреле Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».

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