Российский ученый поспорил с Илоном Маском о необходимости полета на Марс

Угроза глобальной катастрофы, из-за опасности которой глава компании SpaceX Илон Маск намеревается организовать полет на Марс, сильно преувеличена. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев.

По словам российского ученого, вероятность того, что о Землю ударится большой астероид достаточно низка. При этом он отметил, что другие причины гибели цивилизации также представляются маловероятным или могут быть предупреждены. Поэтому тезис Маска о необходимости переселения на Марс является слабо обоснованным, резюмировал эксперт. Он также добавил, что уже есть технологии, позволяющие искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды, что лишает Маска еще одного аргумента.

Помимо этого, специалист среди существующих трудностей, связанных с полетом на Марс, назвал проблемы с отсутствием некоторых необходимых технологий жизнеобеспечения. Он пояснил, что после длительного полета мышцы астронавтов могут атрофироваться, а их ДНК повредиться от воздействия космической радиации.

Ранее, в апреле, Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. По его словам, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».