Юрист рассказала о возможных последствиях для блогеров за съемку видео с иконой

Юрист Виктория Данильченко рассказала о возможных последствиях для блогеров записи видеоролика в социальной сети с православной иконой. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием «Москва 24».

11 июня во дворе жилого дома в Москве несколько подростков сняли ролик с иконой, который в Следственном комитете России по Москве назвали оскорбительным. По версии следствия, блогеры надругались над почитаемой верующими религиозной святыней, публично совершая действия, выражающие неуважение к окружающим. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Специалист отметила, что за устроенный «перфоманс» молодым людям может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы или в худшем случае лишение свободы сроком до одного года.

В ходе съемки видео у группы броско одетых молодых людей также возник конфликт с проходившим мимо мужчиной, который возмутился происходящим. Подростки, снимавшие видео утверждают, что он напал на них и ударил девушку. По словам эксперта, такое поведение мужчины также повлечет за собой последствия: его могут привлечь как к административной, так и и уголовной ответственности в зависимости от обстоятельств произошедшего.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь готова принять извинения блогеров, надругавшихся над иконой во время записи ролика.