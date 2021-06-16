В РПЦ заявили о готовности примириться с надругавшимися над иконой блогерами

Русская православная церковь готова принять извинения блогеров, надругавшихся над иконой во время записи ролика для TikTok. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса», — сказал он.

Также Кипшидзе в своем Telegram-канале указал, что Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет возможность прекратить уголовное дело в случае примирения сторон. При этом он добавил, что дело в отношение тиктокеров было возбуждено обоснованно.

Ранее старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что следователи сочли оскорбительным снятый подростками ролик с православной иконой. По версии следствия, 11 июня во дворе жилого дома на Нагорном бульваре подростки надругались над почитаемой верующими религиозной святыней, публично совершая действия, выражающие неуважение к окружающим. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Ранее в сети появилась запись, на которой группа броско одетых молодых людей во дворе дома записывает ролик. На земле рядом с одной из участниц видеозаписи стоит икона. Проходивший мимо мужчина возмутился такому отношению к святыне.