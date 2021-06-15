Cледователи сочли оскорбительным TikTok российских подростков с иконой

В Москве следователи сочли оскорбительным ролик с православной иконой, снятый подростками для TikTok. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 11 июня во дворе жилого дома на Нагорном бульваре подростки «надругались над почитаемой верующими религиозной святыней», публично совершая действия, выражающие неуважение к окружающим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ.

Ранее в сети появилась запись, на которой группа броско одетых молодых людей во дворе дома записывает ролик для TikTok. На земле рядом с одной из участниц видеозаписи стоит икона. Проходивший мимо мужчина возмутился такому отношению к святыне. Завязался спор, в ходе которого мужчина ударил девушку.