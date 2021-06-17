Мир
 
Последние новости
Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Игроки сборных Бельгии и Дании провели акцию в поддержку Эриксена в матче Евро
Один из богатейших людей мира потерял миллиарды долларов за три дня
В еще одном российском регионе почти закончились места для туристов
В Великобритании сравнили «Зверя» Байдена и Aurus Путина
Решение властей Москвы о лишении зарплат непривитых сотрудников опровергли
Названы самые щедрые к своему руководству компании России
Названы самые чистые города Европы
В США вспомнили «ракетное чудовище» из СССР
Тигр вырвался из вольера, растерзал смотрителя и домогался тигрицы
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский политик пригрозил оппонентке «русско-украинским боевым отрядом»

Перейти в «Мою Ленту»
Анна Паулина Луна
Анна Паулина Луна
Фото: Chris O'Meara / AP

Претендующий на место в Конгрессе США республиканец Уилльям Брэддок из штата Флорида пригрозил натравить на свою оппонентку «русско-украинский боевой отряд». Об этом со ссылкой на полученную запись телефонного разговора пишет издание Politico.

Согласно имеющимся данным, политик якобы заверил, что готов обратиться к некоему отряду, чтобы тот помог справиться с Анной Паулиной Луне или ее сторонниками. При этом он признал, что ему не хочется никого убивать ради жителей США, однако он готов принять меры в случае необходимости, пусть это и разобьет ему сердце. «У меня также есть доступ к боевому отряду, украинцы и русские… Я вызову мой русско-украинский боевой отряд, и через 24 часа они отправят мне фото, как она исчезает», — заявил он, назвав оппонентку «чертовым лежачим полицейским» на его пути.

Отмечается, что сам Брэддок отрицает приписанные ему слова и настаивает на том, что достоверность записи не доказана, и у обвинителей нет повода заявлять, что на ней именно его голос.

При этом сама Луна, которую якобы грозился уничтожить политик, на прошлой неделе заявила о попытках покушения на ее жизнь со стороны оппонентов. Она также потребовала у суда оформить судебный запрет для ее противников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
In secret recording, Florida Republican threatens to send Russian-Ukrainian ‘hit squad’ after rival
В США вспомнили «большую шестерку» для победы над Россией
Отношения России и США сравнили с пудингом