Владелец азиатского отеля назвал отличия россиян от европейцев и американцев

Блогерша съездила в небольшую азиатскую страну и узнала у владельца местного отеля, чем российские туристы отличаются от европейцев и американцев. Наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, проработавший 15 лет в гостиничном бизнесе мужчина назвал граждан США очень требовательными к уровню обслуживания. По его словам, американцы хотят высококлассного сервиса, но при этом часто не убирают за собой мусор. Он также добавил, что туристы из США довольно громкие — обычно об их приближении можно услышать издалека.

Отдыхающих из России отельер охарактеризовал как щедрых людей, которые всегда оставляют чаевые и бронируют лучшие номера. «В большинстве своем русские приезжают к нам тратить деньги. Ну, просто песня!» — сказал он.

А вот о туристах из европейских стран мужчина высказался неоднозначно. Он вспомнил французскую пару, которая была очень доброжелательной всю поездку, но в итоге оставила гневный отзыв в интернете.

Ранее в мае россиянка съездила на Бали и узнала, что на самом деле думают местные о путешественниках из России. Так, жители острова рассказали, что сейчас на острове «правят» русские, под которых приходится перестраивать ритм жизни. Например, знание русского языка стало для местных необходимостью, без которой трудно устроиться на работу.