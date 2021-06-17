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86-летний россиянин до смерти забил тростью 33-летнего пациента

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Красноярском крае 86-летний пациент инфекционного отделения больницы в городе Железногорске до смерти забил тростью 33-летнего соседа по блоку. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ЧП произошло в ночь на 17 июня в так называемой «красной зоне» для больных коронавирусом. Пожилой мужчина нанес своей жертве несколько сильных ударов по голове и туловищу. От полученных ранений пострадавший скончался. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») .

По данным портала NGS24.ru, оба находились в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Сотрудники СКР выясняют причины конфликта и обстоятельства убийства.

23 декабря 2020 года сообщалось, что в Москве 68-летний пациент городской больницы имени Давыдовского напал с ножом на двух медсестер, когда его переводили в реанимацию.

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