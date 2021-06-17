Российские мобильные операторы захотели платить меньше налогов и предложили расширить перечень оснований для получения инвестиционного вычета по налогу на прибыль, пишет РБК.

Предложения операторов попали в проект «дорожной карты» мер по стимулированию инвестиционной активности для развития сетей связи. Документ разрабатывается Минцифры совместно с участниками рынка.

К основаниям для получения инвестиционного вычета предлагается добавить создание цифровой инфраструктуры, например, сетей связи и центров обработки данных. При этом льготы могут распространить только на российское оборудование и сети связи нового поколения.

Инициатором выступил оператор, не входящий в «большую четверку», — «Эр-Телеком Холдинг». По его мнению, такая мера должна «подстегнуть развитие сетей, дата-центров и цифровой инфраструктуры».

Между тем реализация механизма получения новых налоговых вычетов на практике может столкнуться с трудностями. Отечественного оборудования для строительства сетей связи нового поколения (5G) пока не существует. Закон разрешает возводить их только с применением такого оборудования.

Механизм налогового вычета позволяет снизить сумму налога на прибыль в размере до 90 процентов в части, перечисляемой в региональный бюджет, и до 10 процентов — в федеральный.