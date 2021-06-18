Россиянам назвали невыгодное время для отпуска

Cтарший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова назвала невыгодное время для отпуска в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, не стоит уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего праздников — это январь и май. Кроме того, «финансово невыгодно» идти в отпуск в феврале, так как это самый короткий месяц в году.

Пшеничникова посоветовала не уходить в отпуск перед увольнением. Она пояснила, что единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней. «Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника, и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется», — сказала эксперт. Она добавила, что таким образом период нахождения сотрудника в отпуске с последующим увольнением в стаж для оплачиваемого отпуска не будет включен.

Ранее сообщалось, что примерно 48 процентов россиян давно не были в отпуске — из них 15 процентов отдыхали больше года назад. Эксперты также назвали долю россиян, не бравших отпуск последние два года — около 33 процентов. 22 процента опрошенных ездили в отпуск в течение последних 12 месяцев, 13 процентов — три-шесть месяцев назад, а семь процентов респондентов отдыхали один-три месяца назад.