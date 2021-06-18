Названы самые популярные у россиян сферы для подработки в период пандемии

Популярными сферами для подработки у россиян в период пандемии коронавируса стали торговля и маркетинг. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито» и рекрутингового сервиса GigAnt, пишет РИА Новости.

По его данным, в сфере маркетинга заняты 13 процентов жителей страны, занимающиеся подработками, а в сфере торговли — 12 процентов. Среди опрошенных мужчин наиболее популярными направлениями стали транспорт (18 процентов), охрана (12 процентов), IT (10 процентов), курьерские службы и службы доставки (10 процентов), а также линейные позиции в торговле (10 процентов).

В свою очередь, 18 процентов опрошенных женщин сообщили, что подрабатывают в маркетинге, 13 процентов — в торговле, по 11 процентов — на административно-управленческих позициях и в онлайн-поддержке, а 9 процентов — в бьюти-сфере.

Опрос проводился с 31 мая по 4 июня, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет.

В марте эксперты платформы для удаленной работы Zlaker назвали долю россиян, которые нуждаются в подработке. Согласно проведенному ими исследованию, мужчины соглашаются на дополнительную подработку активнее женщин, однако последние в условиях кризиса заинтересованы в ней больше. Опрос показал, что 20,7 процента мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. При этом о дополнительных источниках заработка в период кризиса задумались 24,3 процента респонденток.