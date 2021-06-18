Евгений Пригожин потребовал у США снять с него санкции

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Управление по контролю за иностранными активами США с требованием о снятии с него санкций. Об этом во «ВКонтакте» сообщает принадлежащая ему компания «Конкорд».

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Пригожин также попросил предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список. Бизнесмен уверен, что санкции против него «введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы».

Ранее ФБР объявило Пригожина в розыск и предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о нем. Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

В июне суд в США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции. Судья последовательно отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским, и закрыл дело. При этом решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.