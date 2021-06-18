Захарова оценила решение Украины продлить санкции против россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлить санкции против россиян, частности против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главреда МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

Представитель российского ведомства напомнила, что СНБО Украины продлил санкции на три года против граждан России. «Интересно, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ заметит?» — поинтересовалась Захарова.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев вводит санкции против десяти причастных к кибератакам физических и юридических лиц, которые также могли взаимодействовать с российскими специальными службами. По его словам, ограничения применены в отношении четырех юридических и еще шести физических лиц.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Причины, по которым будут введены ограничения, не уточняются.