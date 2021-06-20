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Песков объяснил приглашение СМИ из США на брифинг Путина в Женеве

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на брифинг российского лидера Владимира Путина в Женеве 16 июня пригласили иностранные СМИ, в том числе из США. По его словам, такое решение обусловлено интересом представителей мировых СМИ к мнению главы государства, передает ТАСС.

«Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», — отметил представитель Кремля в эфире телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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