Песков объяснил приглашение СМИ из США на брифинг Путина в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на брифинг российского лидера Владимира Путина в Женеве 16 июня пригласили иностранные СМИ, в том числе из США. По его словам, такое решение обусловлено интересом представителей мировых СМИ к мнению главы государства, передает ТАСС.

«Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», — отметил представитель Кремля в эфире телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.