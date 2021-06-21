Росавиация запретила авиакомпании «Скол» использовать 35 воздушных судов из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга, об этом пишет РБК.

Отмечается, что ограничения вводятся на основании федеральных авиационных правил и заявления АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в связи с прекращением у авиакомпании законных оснований на их использование.

Тем не менее, у «Скол» остаются еще 18 воздушных судов, которые могут выполнять полеты, в том числе по социально-значимым маршрутам. Сотрудникам компании будет предложено трудоустройство в другие места.

В Минздраве России представили информацию о том, что перевозчик допускал нарушения при выполнении работ для оказания медицинской помощи, в частности искусственно занижало цены, что привело к расторжению госконтрактов в ряде регионов России.

В ГЛТК заявили, что авиакомпания отказывается вернуть принадлежащие ей самолеты и вертолеты, тем самым подрывают работу санитарной авиации. «Скол», в свою очередь, сообщил, что действия ГЛТК мешают выполнению рейсов и ставят под угрозу жизни пациентов, нуждающихся в экстренной эвакуации в медицинские учреждения.