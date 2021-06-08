Авиакомпании попросили отложить «прописку» самолетов в России

Российские авиакомпании не успевают перевести взятые в лизинг иностранные самолеты в госреестр и просят задержать введение запрета на регистрацию воздушных судов в реестрах иностранных государств, пишут «Известия».

По словам близкого к Минтрансу источника, Росавиацию попросили перенести запрет с 2023 года на поздний срок. Более 740 самолетов российских авиакомпаний зарегистрированы в реестрах иностранных государств. Введение запрета может затруднить формирования собственного флота российскими компаниями.

«Мы видим вероятные последствия при принятии таких решений в невозможности подписания новых контрактов с иностранными лизингодателями и расширения флота авиакомпании воздушными судами иностранного производства. В текущем режиме у лизингодателей, которые регистрируют суда в основном на Бермудах, не предусмотрена возможность перевода регистрации в РФ», — пояснил особенности проблемы гендиректор Smartavia Сергей Савостин.

В мае Росавиация предложила перевозчикам оценить финансово-экономические последствия от запрета на регистрацию самолетов за рубежом с 2023 года, так как в регуляторе сложностей и рисков для эксплуатантов не видели.

В конце прошлого года российским авиакомпаниям пришлось тратить больше топлива из-за новой структуры воздушного пространства в европейской части страны. Увеличение расходов связано было с правилами, согласно которым пилотам предписывалось тратить больше времени на взлет и посадку самолетов.