Российским авиакомпаниям пришлось тратить больше

Российским авиакомпаниям после внедрения новой структуры воздушного пространства в европейской части страны пришлось тратить больше на топливо, пишет РБК со ссылкой на представителей крупнейших перевозчиков.

Рост расходов связан с новыми правилами, согласно которым пилоты должны тратить больше времени на взлет и посадку самолетов. Это приводит к повышенному расходованию топлива (в среднем на 10 процентов у отдельных компаний) и, следовательно, к общему росту затрат перевозчиков.

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Также представители авиакомпаний рассказали, что с 3 декабря, когда была введена новая структура, фактическое время полетов стало превышать плановое, хотя прежде было наоборот. Средняя продолжительность набора высоты и снижения выросла на 17 и 22 процента соответственно.

Перевозчики не уточняют, собираются ли перекладывать рост расходов на пассажиров и повышать цены на билеты. Однако в нынешнем году из-за пандемии коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 45 процентов по сравнению с 2019-м (прогнозные 70 миллионов к концу декабря против 128,1 миллиона), а совокупные потери отрасли составили около 350 миллиардов рублей.

Новая структура воздушного пространства в европейской части России была внедрена 3 декабря. Росавиация, выступившая инициатором новых правил, объясняла их необходимость растущей нагрузкой на инфраструктуру и занятых в отрасли работников (включая диспетчеров). Новая система должна была разгрузить воздушное пространство, сократить время каждого рейса, а также расход топлива — в среднем на 14 процентов.