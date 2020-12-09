Правительство продлило срок получения субсидий авиакомпаниям за вывозные рейсы

Правительство России продлило срок получения авиакомпаниями субсидий за выполнение вывозных рейсов во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в соответствующем постановлении, передает ТАСС.

Для получения субсидии компании необходимо предоставить документы в Росавиацию до 10 декабря. Отмечается, что ранее этот срок был установлен до 1 августа.

Ранее российским авиакомпаниям запретили продавать туристам билеты на вывозные рейсы в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. При этом россияне по-прежнему могут летать в те страны, с которыми официально открыто авиасообщение, в том числе чартерными рейсами.

Россия полностью закрыла границы и прервала международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения граждан из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания.