Американского хип-хоп-артиста Криса Брауна снова обвинили в избиении женщины. Теперь музыкант проходит подозреваемым по делу о нанесении побоев. Об этом сообщает портал TMZ.

Предполагаемая жертва рэпера обратилась в полицию и рассказала, что тот ударил ее так сильно, что с головы слетели искусственные волосы. Представители Брауна не стали комментировать инцидент. При этом источники издания утверждают, что женщина не получила никаких серьезных травм.

В 2009 году Крис Браун избил в автомобиле певицу Рианну, с которой на тот момент находился в отношениях. Он нанес исполнительнице телесные повреждения и пытался задушить ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

В мае 2018 года рэпера обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако сам Браун сумел предоставить алиби. Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке.