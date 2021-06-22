Знаменитости придумали новый способ сниматься в бикини без лица

Знаменитости придумали новый способ фотографироваться без лица в купальниках и запустили тренд. На их снимки в соцсетях обратили внимание в The Sun.

Согласно материалу, звезды принялись массово публиковать снимки, на которых они позируют в бикини, прикрывая лица различными головными уборами: шляпами, панамами или кепками. Отмечается, что во флешмобе приняли участие модели, телезвезды, блогерши и другие инфлюэнсеры.

Так, супермодель Кендалл Дженнер засняли лежащей на шезлонге в широкополой соломенной шляпе и купальнике с цветочным принтом. Манекенщица Хейли Бибер, в свою очередь, попозировала, сидя на кресле в облегающем комбинезоне молочного цвета и черной панаме бренда Jacquemus.

Подобными кадрами также поделились предпринимательница Кайли Дженнер, которую запечатлели в вязаном бикини и розовой панаме, и звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт, снявшаяся в купальном костюме в клетку, рубашке и соломеной шляпе.

В то же время модель София Ричи сфотографировалась в зеркало в платье, прикрыв половину лица объемным головным убором. При этом бизнесвумен Кортни Кардашьян опубликовала фото, на котором она изображена на горе в серебристом бикини, пуховике и шляпе. Аналогичные фото разместили в соцсетях певица Дженнифер Лопес и актриса Шей Митчелл.

Ранее в июне знаменитости полюбили сниматься в бикини на фоне камней и запустили новый тренд. Например, британская телеведущая Софи Касей запечатлела себя в коричневом бикини на фоне горы в Португалии, а певица Джеси Нельсон снялась в белом купальнике, сидя на груде больших камней.