Туроператоры объяснили резкое подорожание туров в Турцию

Эксперты объяснили, что резкое подорожание туров в Турцию произошло из-за того, что туристы начали скупать дешевые путевки на ближайшие даты. Об этом сообщает Интерфакс.

В компании «Интурист» заявили, что цены на путевки за последние выходные не менялись. «Россияне бронируют, прежде всего, самые дешевые объекты размещения, поэтому, когда эти туры исчезают из продажи, то остаются более дорогие варианты. Соответственно минимальная цена на отдых в Турции подросла», — объяснили в пресс-службе туроператора.

В Coral Travel также подтвердили, что цены на поездки не повысились. Туроператор уточнил, что найти отели разного ценового диапазона можно, но на последующие даты.

При этом в сервисе онлайн-продаж пакетных туров Level.Travel рассказали о повышении минимальной цены на путевки. Уточняется, что в конце прошлой недели купить семидневную поездку на двоих в трехзвездочный отель можно было за 27 тысяч рублей, в отель четыре звезды — за 33 тысячи рублей, в пять звезд — за 42 тысячи. Сейчас же минимальная стоимость этих туров составляет 37 тысяч, 43 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно.

В компании TEZ Tour отметили, что в настоящее время туры в Турцию у них не подорожали, однако предупредили, что цены будут расти по мере увеличения числа заявок на путешествия.

Ранее в июне директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией путевки на это направление резко подорожали почти в два раза. Он отметил, что после анонса о возобновлении полетов в Турцию десятидневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил около 75—80 тысяч рублей.