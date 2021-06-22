В российском регионе начали отстранять от работы непривитых людей

В Кузбассе начали отстранять от работы непривитых людей, а именно социальных работников. Об этом этом сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Воронина, ее слова приводит ТАСС.

По словам министра, 12 человек категорически отказались прививаться и их отстранили от работы, из них четверо написали заявление об увольнении.

«Человек непривитый не может оказывать безопасные услуги пожилому гражданину. (...) Персонал, который работает в домах-интернатах и предоставляет им услуги, 96 процентов [такого] персонала уже вакцинированы», — сказала Воронина и добавила, что такие строгие требования предъявляют для соцработников ради безопасности.

Также ведется вакцинация населения из групп риска. По словам министра, привито свыше 95 процентов постояльцев домов престарелых и инвалидов, кроме тех, у кого есть противопоказания.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо сделать прививку от коронавируса перед началом учебного года, желательно до середины июля, поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня.