Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix

Американский режиссер Стивен Спилберг подписал контракт с платформой Netfix. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист, ранее критиковавший стриминги, будет создавать для сервиса по несколько полнометражных фильмов в год. Их производством будет заниматься продюсерский центр Спилберга Amblin Partners, а финансировать проекты будет сам Netflix. Спилберг назвал полезным сотрудничество с компанией, а также заявил, что продолжит работать «с Universal и другими партнерами».

Директор по контенту в Netflix Тед Сарандос сказал, что вырос на вдохновляющих и запоминающихся кинолентах режиссера. «Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin, и для нас большая честь и радость стать частью этой главы кинематографической истории Стивена», — отметил он.

В 2019 году Спилберг высказался против потоковых платформ. Он указал на то, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время.