Украина купит у Британии военные корабли

Украина закупит у Великобритании два военных корабля, передает УНИАН.

Страны подписали меморандум о морском партнерстве, сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил ВСУ.

В ближайшее время украинские ВМС получат два корабля типа «Сэндаун». Кроме того, будут построены восемь ракетных катеров, два из них — в Британии. Также запланирована помощь Великобритании в развитии военно-морских баз на Азовском и Черном морях.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в желании сделать Черное море своим озером.