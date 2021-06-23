Московского депутата Люсю Штейн арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Московского депутата Люсю Штейн арестовали на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Пресненский столичный суд признал ее виновной по статье 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Штейн является одной из обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции протеста 23 января в Москве. По данным МВД, организаторы и участники мероприятия создали угрозу распространения коронавирусной инфекции, поскольку на несогласованный митинг пришли в том числе больные COVID-19.

Было заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Штейн суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее она была продлена до 2 августа.