История умирающей героини телешоу довела зрителей до слез

Зрители британского утреннего шоу This Morning услышали историю страдающей от рака героини программы Хизер Боун (Heather Bone). Ее рассказ о скорой смерти довел фанатов до слез, сообщает The Mirror.

Боун заявила, что борется с недугом с 2019 года. Тогда 40-летней женщине поставили диагноз «воспалительный рак молочной железы» — быстроразвивающийся вид рака, который часто приводит к летальному исходу.

Вскоре после начала пандемии врачи заявили, что болезнь отступила. Однако уже в октябре 2020 года медики сказали, что рак вернулся и распространился на мозг женщины.

«Мне сказали, что мне осталось жить три месяца, поэтому перед своей смертью я собираюсь устроить вечеринку "Разбуди меня, прежде чем я уйду"», — заявила Боун. Она добавила, что не видит смысла грустить из-за приближающейся смерти, ведь это никак не поможет ни ей, ни ее мужу и детям.

Пользователи Twitter признались, что сюжет об умирающей британке их растрогал. Они похвалили Боун за храбрость и добавили, что ее отношение к смерти их воодушевляет.