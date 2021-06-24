Американскую компанию обвинили в сборе данных о пользователях для военных

Американскую компанию Premise Data Corp. обвинили в сборе данных о пользователях для военных. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

С помощью программы юзеры получают оплату за выполнение сбора открытой информации: например, фотосъемку или составление отчетов. При этом для того, чтобы взять на себя задачу, исполнителям нужно делиться своими данными.

WSJ выяснила, что Premise также сотрудничает с вооруженными силами США и правительствами других стран. Однако представители компании утверждают, что около половины ее клиентов — это частные фирмы, которым нужна коммерческая информация.

При этом с 2017 года компания получила не менее 5 миллионов долларов за проекты, которые так или иначе были связаны с военными. Более того, в 2019-м представители Premise предложили американскому контингенту в Афганистане свою помощь: например, нанести на карты некоторые объекты или контролировать сигналы вышек сотовой связи с помощью программы. Источник WSJ утверждает, что пользователи Premise не знают о том, кто пользуется их информацией: компания вскользь упоминает, что среди клиентов есть и власти страны.

По словам главного исполнительного директора компании Мори Блэкмена (Maury Blackman), Premise не делает ничего противозаконного. Он считает, что сбор данных для военных никак не вредит пользователям. «Вся эта информация доступна любому обладателю мобильного телефона. Это не что-то уникальное и не что-то секретное. (...) А если данные, которые предоставляет Premise, помогают государству формировать свою политику и защищать американцев, мы только рады», — заявил Блэкмен.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться