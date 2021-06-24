Принца Чарльза развеселили подарком с намеком на его старость

Британский принц Уэльский Чарльз посчитал забавным подарок, который он получил от владельцев фермы в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний наследник престола отправился на встречу с профессиональными пчеловодами, где обсуждалось положительные влияние сельского хозяйства на изменение климата. Папарацци засняли принца в сером брючном костюме в клетку, розовой рубашке и галстуке с принтом и солнцезащитных очках.

Согласно материалу, сотрудники фермы подарили члену королевской семьи антивозрастной крем против морщин, в состав которого входят только натуральные ингредиенты. Отмечается, что принца Чарльза развеселил подарок, намекающий на его старость. «Как раз вовремя», — пошутил он в разговоре с пчеловодом.

По словам работницы хозяйства Тани Хоукс (Tanya Hawkes), наследник престола уверил присутствующих на встрече, что протестирует действие крема вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз и расскажет об изменениях своей внешности.

В ноябре прошлого года принц Чарльз стал героем новой обложки модного журнала Vogue. Сына королевы Елизаветы II сфотографировали среди розовых гортензий в саду в его собственном поместье в графстве Глостершир. Он попозировал в льняном бежевом костюме, а также розовой рубашке и галстуке в тон.