Драгоценности потомка Пушкина продали за десятки миллионов рублей в Лондоне

Ювелирные изделия британской герцогини Аберкорнской Александры ушли с молотка на аукционе дома Christie's в Лондоне за десятки миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Star.

На торги были выставлены три ожерелья из натурального жемчуга, полученные герцогиней Александрой в наследство от прабабушки Алисы Манкевич (Alice Mankiewicz). Известно, что последняя была женой предпринимателя Джулиуса Вернера (Julius Werner), который занимался экспортом алмазов из Южной Африки.

Отмечается, что оценочная стоимость лота варьировалась от 175 до 200 тысяч фунтов стерлингов (от 17 до 20 миллионов рублей). В конечном счете украшения продали за 375 тысяч фунтов стерлингов (37 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Согласно материалу, герцогиня Аберкорнская являлась потомком императора Николая I и русского писателя Александра Пушкина. Общественный деятель всю жизнь занималась популяризацией творчества поэта в Ирландии и Шотландии до своей смерти 9 декабря 2018 года.

В июне чулки британской королевы Виктории захотели продать на аукционе. Речь идет о коллекции вещей, в которую входит детская обувь, перчатки и почти 200-летние шелковые чулки бежевого цвета, ранее принадлежавшие самой королеве. Отмечается, что на изделие нанесена монограмма VR («Королева Виктория»).