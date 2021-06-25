Соседи рассказали о характере угрожавшего взорвать гранату в квартире россиянина

Житель Казани, который в пятницу, 25 июня, угрожал взорвать гранату в квартире жилого дома, собирал мусор и захламил квартиру. Об этом сообщает телеканал «360».

В квартире, в которой забаррикадировался 44-летний мужчина, было много мусора, принесенного с помойки.

«Это уж, наверное, в крови. Такие есть люди, которые мусор собирают», — описали характер россиянина соседи.

По информации Telegram-канала Hue, мужчина копил мусор годами, в результате в квартире завелись тараканы и мухи. Соседи были недовольны грязью и обратились в суд. Также стало известно, что в 2019 у мужчины был строительный бизнес, но он его закрыл.

Ранее сообщалось, что подозреваемый заперся в квартире и пригрозил устроить взрыв после того, как нему пришли судебные приставы. Он отказался впустить их в квартиру. Тогда приставы начали вскрывать дверь. В ответ они услышали угрозы про подрыв гранаты. Приставов вызвала хозяйка жилья. Женщина была недовольна арендатором, который захламил квартиру.

Полиция задержала мужчину, взрывного устройства, которым он угрожал сотрудникам правоохранительных органов, не обнаружено.