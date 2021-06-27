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Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря текущего года внести изменения в антимонопольное законодательство. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 миллионов рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений», — говорится в тексте документа, принятого по итогам Петербургского международного экономического форума.

Теперь лицам, которые являются объектами экономической концентрации, предварительно согласовывать с антимонопольным органом нужно будет сделки, заключаемые в отношении активов на сумму от 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Такие семьи смогут получить до 31 декабря 2023 года ипотеку под шесть процентов годовых на весь срок займа.

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