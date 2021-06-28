Эпидемия коронавируса поразила человечество более 20 тысяч лет назад

Международная группа ученых обнаружила свидетельства эпидемии неизвестного коронавируса или схожего с ним патогена, которая поразила регион Восточной Азии более 20 тысяч лет назад. Генетические следы вспышки до сих пор присутствуют в геномах людей, живущих в этом регионе. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Исследователи проанализировали данные проекта 1000 Genomes Project, который является крупнейшим общедоступным каталогом общих генетических вариаций человека. Их целью было выяснить, действительно ли древние коронавирусные эпидемии, если такие были, могли как-то повлиять на восприимчивость человека к воздействию вирусов, включая SARS-CoV-2, в настоящее время.

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Известно, что естественный отбор в прошлом способствовал распространению в человеческой популяции таких генов, которые кодировали белки, физически взаимодействующие с вирусами (virus-interacting proteins, VIP) и способствовавшие защите от инфекций, уменьшая тяжесть заболеваний. Ученые искали характерные следы такого отбора в 420 белках, взаимодействующими с коронавирусами (CoV-VIP), среди 26 различных человеческих популяций.

Среди всех CoV-VIPов 332 белка взаимодействовали с SARS-CoV-2, а 88 упоминались в научной литературе как связанные с различными коронавирусными инфекциями (SARS-CoV-1, MERS и HCoV-NL63, вызывающий умеренную ОРВИ). Оказалось, что частота таких генов значительно увеличена во многих популяциях Восточной Азии, что не наблюдается у других групп людей. Это указывает на возникновение и других коронавирусных эпидемий в регионе в прошлом.

Так, 42 гена, связанных с коронавирусом, подвергались скоординированному естественному отбору около 25 тысяч лет назад, что соответствует примерно 900 поколениям. Однако исследователи не могут исключить, что причиной отбора мог стать другой неизвестный в настоящее время тип вирусов, который взаимодействовал с человеческими белками так же, как и коронавирусы.

Среди этих 42 CoV-VIPов оказалось много тех вариантов, что влияют на протекание COVID-19 среди современного населения. Мутации, обладающие провирусным или, наоборот, защитными эффектами, затрагивают те фрагменты генов, что находятся рядом с регуляторными областями, активными в легких и других тканях, на которые воздействует SARS-CoV-2. В то же время авторы статьи подчеркивают, что результаты не представляют доказательств каких-либо различий в повышенной или пониженной генетической восприимчивости в какой-либо человеческой популяции.

Все современные коронавирусные вспышки, включая SARS, MERS и COVID-19, происходят из Восточной Азии. Как показывает исследование, этот регион, вероятно, служил естественным резервуаром коронавирусов в течение последних 25 тысяч лет.