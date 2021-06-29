Описано новое опасное свойство индийского варианта коронавируса

Ученые выяснили новое опасное свойство индийского варианта коронавируса. По описанию вице-президента Российской академии наук (РАН) Владимира Чехонина, дети оказались более подвержены заражению этим штаммом, чем обычным вариантом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает «Интерфакс».

Чехонин подчеркнул, что сейчас он активно занимается изучением нового штамма коронавируса. «Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем уханьский штамм», — заявил вице-президент академии.

Ранее заместитель директора разработавшего препарат Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против индийского штамма составляет порядка 90 процентов.