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В ООН призвали расследовать роль президента Ирана в убийствах

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Фото: Majid Saeedi / Getty

Следователь ООН по правам человека в Иране Джавид Рехман (Javaid Rehman) призвал к независимому расследованию роли избранного президента страны Ибрагима Раиси в массовых убийствах в 1988 году. Об этом сообщает Reuters.

Рехман заявил, что его офис на протяжении нескольких лет собирал доказательства и свидетельские показания, подтверждающие проведение массовых казней политических заключенных в Иране. «Масштаб казней, о которых мы слышим, доказывает, что это было частью проводимой политики... Речь идет не об одном человеке», — подчеркнул он.

По словам следователя, в интересах иранского лидера поспособствовать ООН в расследовании указанных преступлений. В ином случае у организации появятся серьезные основания предполагать причастность Раиси к убийствам. Он подчеркнул, что следствие намерено бороться за восстановление справедливости по этому вопросу.

Раиси отрицает обвинения в свой адрес. Избранный президент рассказал, что соблюдал права иранских граждан на всех политических должностях, которые он занимал.

Раиси одержал победуна президентских выборах в Иране 18 июня. До этого он возглавлял Верховный суд страны. Ожидается, что он вступит в должность 3 августа. В ноябре 2019 года Госдепартамент США включил Раиси в санкционный список из-за нарушения прав человека и предполагаемого участия в организации массовых убийств в Иране. Позже Евросоюз также наложил ограничения на политика.

По данным правозащитной организации Amnesty International, в 1988 году в Иране прошла волна убийств политических заключенных, выступающих против действующей власти. Предполагается, что преступления проспонсировали государственные лидеры страны. Точное число жертв массовых расстрелов до сих пор неизвестно, по разным данным оно достигает от 3 до 30 тысяч человек. Тогда Раиси занимал должность заместителя главного прокурора Тегерана.

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