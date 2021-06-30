Украина обвинила ЛНР в минировании линии разграничения

Украинские представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) обвинили военнослужащих самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в минировании своих позиций вблизи линии разграничения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Свои подозрения представители Киева подкрепили отчетами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых утверждается, что ополчение разместило около сотни противотанковых мин на двух полях вблизи села Веселогоровка. Еще несколько взрывных устройств специалисты обнаружили у поселков Бетманово и Стыла в окрестностях Донецка.

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«Ужасными последствиями бесконтрольных минирований являются частые факты гибели и ранений гражданских жителей», — заверили члены (СЦКК). Они также подчеркнули, что, согласно данным ООН, более 75 процентов гражданских лиц с начала конфликта в Донбассе гибли именно из-за подрыва мин и других взрывных устройств. Луганск обвинения Киева пока не комментировал.

Ранее стало известно, что из-за обстрела города Горловки украинскими военными ранение получила 52-летняя женщина. У нее зафиксировали осколочную травму бедра, других подробностей о состоянии пострадавшей не приводится.

Также 25 июня ЛНР обвинила Украину в стягивании бронетехники в жилые районы вблизи линии разграничения. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, которая в течение семи дней как минимум трижды обстреливала ополчение и мирных жителей.