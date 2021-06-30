Наука и техника
 
Последние новости
Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму
Кадыров упрекнул работающих на прямой линии Путина журналистов
Красный Крест назвал условия возвращения армянских военнопленных из Азербайджана
В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на российского болельщика
Правительство Украины отметило победу над Швецией заседанием в футбольной форме
Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса
Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Жене задавшего вопрос Путину россиянина пригрозили увольнением
Новости партнеров
Прослушать новость

Создан искусственный аналог мыслящего мозга человека

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Adrian Diaz-Alvarez / NIMS Japan

Ученые из Сиднейского университета и Японского национального института материаловедения (NIMS) обнаружили, что искусственная сеть нанопроводов может, подобно биологическому мозгу, реагировать на электрическое стимулирование. Это открывает новые возможности для создания искусственного интеллекта на основе физических аналогов нейронов, а не прибегать к статистическим моделям искусственной нейронной сети, как это популярно сейчас. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи доказали, что самособирающиеся сети из металлических нанопроволок (NWN) могут достигать состояния лавинной критичности, которая характерна для способного к обучению биологического мозга. В таком состоянии «на грани хаоса» обработка информации оптимизирована для вычислительно сложных задач.

Известно, что эффективная обработка информации мозгом и его обучение обеспечивается взаимодействием между его нейросинаптическими элементами и сложной сетевой структурой. Подобный принцип реализуется в мемристорах — устройствах, чей вывод зависит не только от приложенного стимула. но также от «памяти» о прошлых сигналах. Некоторые специалисты предлагают использовать мемристоры в качестве искусственных синапсов, чтобы нейросети на их основе смогли обучаться подобно биологическому мозгу. Ученые предположили, что сети NWN с мемристорами в узлах могут стать основой для более биоподобных нейронных структур.

Наиболее эффективная обработка информации происходит, когда динамическая система вроде NWN или мозга человека находится в состоянии критичности, то есть близко к некоему фазовому переходу. Электрическая активность между нейронами следует степенному закону, то есть по мере роста числа элементов системы (нервных клеток) в какой-то момент наступает ситуация, аналогичная лавине: в системе начинают распространяться возмущения, обеспечивающие перенос и обработку информации. Это явление называется лавинной критичностью. Мозг, который не находится в критичном (подкритичная или сверхкритичная система), не способен к обучению. Наоборот, система, находящаяся в критичном состоянии, как бы занимает промежуточное положение между порядком и хаосом, что делает ее способной к запоминанию возмущений.

Для создания NWN ученые применили покрытые полимером серебряные проволоки длиной 10 микрометров и толщиной 500 нанометров. Эти проволоки способны к спонтанной самоорганизации и собираются в разупорядоченные 2D-сети. В местах перекрытия образуются электрохимические контакты, подобные синапсам между нейронами. Когда через сеть проходят электрические сигналы, автоматически находится самый короткий маршрут для передачи информации. Поскольку контакты действуют как мемристоры, сеть «запоминает» эти маршруты через формирование длинных нитей из проволок. Если электрический сигнал не проходит через мемристоры, нить не образуется.

Если сигнал, стимулирующий сеть, был слишком слабым, то пути были слишком предсказуемыми и упорядоченными (подкритичное состояние) и не давали достаточно сложных выводных сигналов, чтобы быть полезными. Наоборот, если электрический сигнал был чересчур сильным, сигналы на выходе были совершенно хаотичными (сверхкритичное состояние) и бесполезными для вычислений. Оптимальный сигнал заставлял систему принимать состояние «на грани хаоса» и выводить полезную информацию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Avalanches and edge-of-chaos learning in neuromorphic nanowire networks
Работа мозга оказалась необъяснимой
Решена неподвластная человеку задача
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 2 мая

Порочный круг.

Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
04:2226 июня

Российские военные корабли проведут учения рядом с британским авианосцем

02:0126 июня

Украинский самолет снес забор в аэропорту Великобритании

09:50 9 июня

В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО

Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
00:2026 июня

Диетолог назвал пять простых способов улучшить здоровье с помощью куркумы

23:4925 июня

Российский «Союз» вывел на орбиту спутник для Минобороны

20:5825 июня

Ученые признали удивительно высокую приспособленность коронавируса к человеку

Наука и техника12:2111 мая

Разница поколений.

Huawei выпустила новое поколение ноутбуков с процессорами Intel. Сколько они стоят?
20:1225 июня

Рассекречен новый складной смартфон Samsung

19:3225 июня

Сверхударопрочная наноброня из пены превзошла кевлар

19:0225 июня

Названы ограничения для установки Windows 11

Россия
«Ситуация очень тяжелая»
Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?
«Здесь собирались простые москвичи и люди в бриллиантах»
 
«Просто жесть!»
 
«С домов срывало крыши»
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Назван срок появления в России цифрового рубля
Летняя экономия.
О российской Системе быстрых платежей
Российский мегапроект столкнулся с трудностями
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
МТС запустила новое приложение для любителей фитнеса
Горный провал.
Кто разрушает редкоземельную отрасль России
Китайские майнеры начали бегство в Россию и США
Все материалы
Силовые структуры
Надругавшегося над трупом убийцу нашли через десять лет после преступления
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Задержан задушивший 13-летнюю школьницу россиянин
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудника российской колонии задержали за побег заключенного
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
В Москве китайца отказались арестовывать за торговлю детьми
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач предупредил о неприятных последствиях популярного лайфхака из TikTok
«Гангстер и алкоголик»
 
Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Доктор Мясников оценил вероятность умереть от рака
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Названы опасности популярных сайтов знакомств
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Нападение 30 китов-убийц на яхту сняли на видео
Поросенок-слон с двумя глазами в одной глазнице родился на филиппинской ферме
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Спасенная из пасти крокодила девушка подробно рассказала о страшной встрече
«Менса» из «Симпсонов»Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий.
Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
Мужчина отменил свадьбу из-за неправильного карри и тут же женился на другой
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Все материалы
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Ездим на новом Hyundai Tucson с космическим дизайном
Новые моторы, управление со смартфона и сенсоры
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Фильм о музее «Кижи» победил на Шанхайском международном кинофестивале
В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Перекресток культур»
В Санкт-Петербурге появится Набоковский кабинет
100-летний дагестанец вылечился от COVID-19
Жительница Амурской области родила десятого ребенка
На Камчатке сняли фильм о походе спортсмена над кратером вулкана
Россиянам показали ремесла коренных народов
Все материалы