Врач предупредила о вреде отбеливания зубов словами «чем желтее — тем прочнее»

Челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Амина Кибишева в эфире «Радио 1» предупредила о вреде отбеливания зубов. По ее словам, эта процедура увеличивает риск потери зуба, развитие кариеса и утрату прочности.

Врач заявила, что она против отбеливания зубов, поскольку пигмент находится в глубоких тканях, под эмалью, и чтобы его вывести, следует их разрушить. Специалист добавила, что стоматологи понимают негативные последствия, те, кто не ставит прибыть превыше здоровья, не станут проводить эти действия ни себе, ни пациентам.

Кибишева добавила, что эстетический эффект сиюминутный, а результаты могут быть необратимыми. Она пояснила, что зубы, в которых выше пигментация, обычно более прочные от природы. «Считается, что чем желтее зубы — тем они более прочные. И ещё есть соотношение между цветом зубов и цветом кожи — чем темнее кожа, тем белее зубы. И при этом тёмные зубы всегда более устойчивы к кариесу и другим процессам, которые разрушают зуб», — отметила эксперт.

Врач заключила, что очищать налет, который появляется от кофе или никотина, можно, но с этим справится обычный зубной порошок. Она порекомендовала раз в полгода проходить профессиональную чистку у стоматолога, но не отбеливание.

Ранее эксперты назвали опасным для здоровья новый флешмоб в соцсетях, в рамках которого пользователи отбеливают зубы меламиновой губкой. Специалисты полагают, что такая практика может привести к износу зубов, кроме того, можно проглотить мелкие частицы губки, а сведений о ее безопасности в этом случае нет. Cтоматолог из Детройта Зейнаб Макки (Zainab Mackie) предупредил, что в большинстве меламиновых губок содержатся абразивные химические вещества, которые способны разъедать зубную эмаль.