В России предложили замедлить TikTok

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok на наличие материалов о суициде, наркотиках и оскорблении чувств верующих. По данным ТАСС, организация предложила ведомству принять меры против китайской соцсети вплоть до замедления ее трафика на территории России.

«Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — заявила директор организации, член ОП РФ Екатерина Мизулина. Она отметила, что Лига обеспокоена ростом детских суицидов, которые происходят из-за различных публикаций в соцсетях.

Представители организации также направили в Роскомнадзор приложение к письму, в котором содержится более тысячи ссылок на ролики, содержащие запрещенные к распространению в стране информацию. В Лиге безопасного интернета добавили, что российская аудитория в TikTok за последний год выросла на три миллиона человек и составила 36,6 миллиона пользователей. 27 процентов из этих людей — несовершеннолетние и молодежь.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием о проверке в отношении рэпера Моргенштерна, которого также заподозрили в пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних.