Слова Ким Чен Ына сочли доказательством распространения COVID-19 в КНДР

Слова лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о «великом кризисе» указывают на то, что в стране распространяется коронавирус. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Джеймс Хоар, возглавлявший британское диппредставительство в Пхеньяне в начале 2000-х.

Хоар счел увольнение партийных чиновников, отвечавших за сферу здравоохранения, еще одним доказательством проникновения вируса в КНДР. «Очевидно, что через границу с Китаем все же происходило перемещение [лиц и товаров], что, вероятно, и стало источником проникновения инфекции», — предположил дипломат.

По предположению Хоара, причиной введения жестких ограничений в КНДР были опасения, что система здравоохранения не справится с распространением вируса. По его словам, еще в 1978 году страна отменила подписку на международные медицинские журналы, и сотрудники британской дипмиссии сами их закупали и передавали в Красный крест и местную крупную больницу.

Кроме того, в 2000-е годы медицинский персонал уже не отправляли за границу для повышения квалификации, как это было раньше. Бывший дипломат также усомнился, что в стране есть достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего оборудования, необходимого для лечения COVID-19.

«Поэтому, оказавшись перед лицом пандемии, они попытались предотвратить проникновение вируса. Я уверен, что они надеялись отсрочить этот момент до тех пор, пока не смогут начать вакцинацию — северокорейцы в этом хороши, — но я так понимаю, что вакцин они так и не дождались, даже из России и Китая», — сказал Хоар.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Северную Корею единственной в мире страной, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2. По данным организации, правительство КНДР не уведомляло их ни об одном серьезном инциденте.

При этом 30 июня сам Ким Чен Ын заявлял, что страна страдает от «большого кризиса». По его мнению, официальные лица «пренебрегли выполнением важных решений», которые должны были обеспечить «безопасность государства и его граждан».