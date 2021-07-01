Песков назвал последствия стремления Украины в НАТО

Стремление Украины в НАТО может усилить напряженность в Европе и перечеркнуть все шансы на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Такие последствия сближения с Североатлантическим альянсом назвал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом, его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что Украина — не самостоятельное государство, и США оказывают на нее сильное влияние. По его мнению, решившись присоединиться к альянсу, Киев хочет решить свои внутренние проблемы, в числе которых — ситуация с Донбассом.

Он отметил, что решение украинских властей может лишь усилить нестабильность на всем европейском континенте. «Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», — добавил Песков, признавшись, что российского лидера такой расклад сильно беспокоит и вынуждает принимать меры для обеспечения безопасности границ.

Песков также заверил, что глава государства осознает потенциальную опасность стремлений Киева. «Президент [Владимир] Путин и руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных устремлений Украины», — считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, но указал на объединяющие их вещи. По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ».

Комментарий прозвучал после того, как 30 июня Путин во время прямой линии подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики Путин счел «явно недружественным» по отношению к Москве.