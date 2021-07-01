Бывший президент Армении назвал свое уголовное дело политическим заказом

Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал заведенное на него уголовное дело политическим заказом. Об этом 1 июля сообщает «Sputnik Армения».

В суде было зачитано обвинение, согласно которому Саргсян совершил растрату в особо крупных размерах. «Я услышал то, что прочитал обвинитель. Обвинение полностью фальшивое, оно утверждено в рамках политического заказа со стороны прокуратуры», — заявил экс-президент.

Другие фигуранты дела, предприниматель Барсег Бегларян и глава управления растениеводства Геворк Арутюнян, также не признали вину. Следующее заседание состоится 5 августа.

Уголовное дело против Саргсяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний президент оказал протекцию компании «Флеш». Она выиграла тендер на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент. Государству был причинен ущерб на миллион долларов.

В середине июня племянник бывшего президента Нарек Саргсян получил 5,5 года тюрьмы за незаконный оборот оружия, боеприпасов, наркотиков и похищение человека. Поскольку с 2018 года он находился под стражей, то теперь должен отсидеть 3,5 года.