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В Санкт-Петербурге сообщили о снижении числа госпитализированных с коронавирусом

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о снижении числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лисовца, количество госпитализированных на этой неделе существенно меньше, чем на прошлой, а число выписавшихся из больниц впервые превысило этот показатель. Так, на прошедшей неделе в больницы попали около 7 тысяч горожан, а на текущей — на 3-5 процентов меньше. «Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема», — отметил он, подчеркнув, что прежде всего имеет в виду взрослых больных.

На данный момент в городе свободно более чем 3 процента из примерно 11 тысяч развернутых коек, добавил чиновник. По его оценке, мест в стационарах достаточно, а ситуация в Санкт-Петербурге стабильная.

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