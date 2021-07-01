На Украине заявили о потере «морального превосходства»

Украина потеряла «моральное превосходство» в глазах Евросоюза, поэтому последний стремится к диалогу с Россией, об этом заявили глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметила, что попытки налаживания контактов с Москвой, в частности строительства газопровода «Северный поток-2», вызваны отчасти «размыванием» позиции Киева, которая «перестала быть четкой и базироваться на ценностях».

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Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украине в условиях достройки и введения в эксплуатация трубопровода требуется «реальная стратегия», ее основным компонентом должна стать безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания», — сказала депутат. Она заключила, что Киев будет лучше услышан Евросоюзом, если будут продолжаться «реальные реформы».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» предрек Украине распад на четыре части. По словам политика, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая денежные средства в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта.