В Канаде аборигены сбросили статуи британских королев Виктории и Елизаветы II

В канадском городе Виннипег аборигены сбросили статуи британских королев Виктории и Елизаветы II, установленные перед зданием законодательного собрания провинции Манитобы. Акция протеста прошла в День Канады, когда тысячи людей вышли на улицы города, чтобы почтить память жертв и выживших в школах-интернатах, передает телеканал CBC.

Многие участники митинга были в оранжевых рубашках — в память о детях коренных народов, отправленных в школы-интернаты. Они облили памятники краской, а затем свалили их на асфальт с помощью веревок. Статуя королевы Виктории была накрыта канадским флагом, на котором черным маркером было написано «Мы были детьми», а пьедестал был покрыт отпечатками ладоней, сделанными красной краской.

В настоящее время полиция задержала одного мужчину, применив к нему электрошокер. Обстоятельства ареста не уточняются.

Ранее на территории бывшей католической школы-интерната для аборигенов в Канаде обнаружили массовые захоронения детей.

Школы-интернаты в Канаде были созданы с целью насильственной ассимиляции молодежи коренных народов. Они управлялись правительством и религиозными организациями. В течение нескольких десятилетий через такие учреждения прошли примерно 150 тысяч детей-аборигенов, около четырех тысяч из них по разным причинам умерли в ходе перевоспитания.