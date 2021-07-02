В руке погибшей порноактрисы нашли монету с загадочной гравировкой

В руке погибшей российской порноактрисы Кристины Лисиной нашли монету с загадочной гравировкой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

По сведениям издания, у покончившей с собой 29-летней звезды была найдена сувенирная монета с надписью «Ты всегда в моем сердце».

Ранее сообщалось, что Лисина, известная в порноиндустрии под ником Kris the foxx, покончила с собой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ее 23-летний партнер. Он написал в соцсети, что его возлюбленная ушла из жизни 29 июня. «Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!» — поделился мужчина. Он также попросил не тревожить его расспросами о смерти порноактрисы.

Следствие проверит причины, по которым женщина могла свести счеты с жизнью. В последний год она жила в Санкт-Петербурге, где недавно купила квартиру.

В 2019 году стало известно о смерти американской порноактрисы и модели Джессики Джеймс. Актриса начала работу в индустрии в 2002 году и снялась более чем в 279 фильмах для взрослых.