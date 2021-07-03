Названы три причины победы Ельцина на президентских выборах в 1996 году

Члены предвыборного штаба Бориса Ельцина в ходе президентской кампании 1996 года учли недостатки его образа в глазах избирателей, что позволило тогдашнему главе государства избраться на второй срок. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социолог Николай Попов, который в то время руководил социологическим направлением Аналитического центра президента России.

«Перед выборами Ельцин проигрывал своим конкурентам в трех вещах: это провал в экономике, Чеченская война и его полная отстраненность от руководства. То есть, Ельцина никто не видел. Осенью 1995-го он вообще выпал из обоймы. То лечился, то был в глухом запое, как считалось в народе», — рассказал Попов.

По его словам, первым делом была ликвидирована задолженность по зарплатам бюджетникам, «которые тогда задерживали по полгода». Член штаба Ельцина отметил, что по этой причине популярность президента значительно возросла. Кроме того, перестали вестись активные военные действия в Чечне, а сам Ельцин появился на телевидении как харизматичный лидер — «с танцами и яркими выступлениями».

Президентские выборы 1996 года — единственные в истории России, которые прошли в два тура, состоявшиеся 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.