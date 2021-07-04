Появились подробности о жизни российской порноактрисы до самоубийства

Появились подробности о жизни российской порноактрисы Кристины Лисиной, известной в индустрии под ником Kris the foxx, до самоубийства. Соответствующий материал публикует Starhit.

Возлюбленный погибшей 23-летний Рустам рассказал в интервью изданию, что девушка жила вместе с ним в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Они начали встречаться прошлой осенью, и на тот момент Лисина прекратила съемки в порно.

«В последние дни у нас с Кристиной все было хорошо. Я отучил ее курить, она перестала пить алкоголь, мы ходили на кроссфит по понедельникам, средам и пятницам, а остальные дни занимались дома», — поделился молодой человек. По его словам, за день до суицида девушка долго рисовала, не спала всю ночь и держала в руке подаренную им монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».

Утром Лисина ушла из дома якобы в салон красоты и на шопинг. Известно, что ее мобильный телефон был сломан, а тот, что на замену принес Рустам, она обычно не брала с собой. Только ночью парень узнал о смерти Кристины.

«Не знаю, что ей могло помочь. Возможно, психолог. Я много раз просил ее сходить к нему, но она так и не сделала этого. Все проблемы с психикой у нее из детства: Кристина — сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад», — предположил он.

Герой материала добавил, что чувствует себя потерянным, но старается не впадать в депрессию. В понедельник, 5 июля, он отправится в морг за телом погибшей.

О том, что Лисина покончила с собой в Санкт-Петербурге, стало известно 2 июля. Об этом сообщил ее 23-летний партнер. Он написал в соцсети, что его возлюбленная ушла из жизни 29 июня. «Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!» — поделился мужчина. Он также попросил не тревожить его расспросами о смерти порноактрисы.