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В Коломне прошли похороны мэра города

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В подмосковной Коломне состоялись похороны мэра города Дениса Лебедева. Об этом сообщают «Известия».

Церемония прощания с градоначальником прошла в Успенском кафедральном соборе Коломны утром в воскресенье, 4 июля. Похоронили Лебедева на новом Городищенском кладбище.

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире. Об этом в пятницу, 2 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

Официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева уточнила «Ленте.ру», что на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломенского городского округа Александр Рубанов.


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