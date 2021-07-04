В Коломне прошли похороны мэра города

В подмосковной Коломне состоялись похороны мэра города Дениса Лебедева. Об этом сообщают «Известия».

Церемония прощания с градоначальником прошла в Успенском кафедральном соборе Коломны утром в воскресенье, 4 июля. Похоронили Лебедева на новом Городищенском кладбище.

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире. Об этом в пятницу, 2 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

Официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева уточнила «Ленте.ру», что на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломенского городского округа Александр Рубанов.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



